السعودية | “الصحة” تُسجل 14 وفاة و1318 إصابة جديدة بـ”كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 484539 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7789 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1290 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 465546 حالة، لافتة إلى أن هناك 11204 حالات نشطة حالياً، من بينها 1438 حالة حرجة.