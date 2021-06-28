الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | ‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن مخالفة تعليمات الطبيب ‏والصيدلي أثناء استخدام الأدوية المُقيَّدة دون وصفة طبية قد ‏تؤدي إلى الإدمان أو الوفاة.‏

وبينت الهيئة أن الاستخدام المنتظم للأدوية دون إشراف ‏طبي، يؤدي لاعتياد الجسم عليها، وبالتالي زيادة الجرعة ‏للحصول على التأثير نفسه، ما قد يؤدي للوفاة.‏

ولفتت إلى أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول، يمكن ‏أن يؤدي إلى تسمم الكحول وتثبيط الجهاز التنفسي وحدوث ‏الوفاة.‏

وأوضحت أن الذين يعانون أمراض نقص المناعة المكتسبة ‏والكبد والسكري والقلب؛ هم أكثر الفئات عرضة للمخاطر حال ‏تناولهم جرعات زائدة من الأدوية.

ونوهت “الغذاء والدواء” إلى أن استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية ‏معتمدة يعرض الشخص للمساءلة القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا