السعودية | ‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد يؤدي للوفاة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن مخالفة تعليمات الطبيب والصيدلي أثناء استخدام الأدوية المُقيَّدة دون وصفة طبية قد تؤدي إلى الإدمان أو الوفاة.
وبينت الهيئة أن الاستخدام المنتظم للأدوية دون إشراف طبي، يؤدي لاعتياد الجسم عليها، وبالتالي زيادة الجرعة للحصول على التأثير نفسه، ما قد يؤدي للوفاة.
ولفتت إلى أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول، يمكن أن يؤدي إلى تسمم الكحول وتثبيط الجهاز التنفسي وحدوث الوفاة.
وأوضحت أن الذين يعانون أمراض نقص المناعة المكتسبة والكبد والسكري والقلب؛ هم أكثر الفئات عرضة للمخاطر حال تناولهم جرعات زائدة من الأدوية.
ونوهت “الغذاء والدواء” إلى أن استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية معتمدة يعرض الشخص للمساءلة القانونية.