السعودية | ‏”الغذاء والدواء” تحذر من استعمال الأدوية دون إشراف طبي.. قد ‏يؤدي للوفاة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن مخالفة تعليمات الطبيب ‏والصيدلي أثناء استخدام الأدوية المُقيَّدة دون وصفة طبية قد ‏تؤدي إلى الإدمان أو الوفاة.‏

وبينت الهيئة أن الاستخدام المنتظم للأدوية دون إشراف ‏طبي، يؤدي لاعتياد الجسم عليها، وبالتالي زيادة الجرعة ‏للحصول على التأثير نفسه، ما قد يؤدي للوفاة.‏

ولفتت إلى أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول، يمكن ‏أن يؤدي إلى تسمم الكحول وتثبيط الجهاز التنفسي وحدوث ‏الوفاة.‏

وأوضحت أن الذين يعانون أمراض نقص المناعة المكتسبة ‏والكبد والسكري والقلب؛ هم أكثر الفئات عرضة للمخاطر حال ‏تناولهم جرعات زائدة من الأدوية.

ونوهت “الغذاء والدواء” إلى أن استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية ‏معتمدة يعرض الشخص للمساءلة القانونية.