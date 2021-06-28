شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 71 مليون كتاب لإدارات التعليم استعداد للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وكانت الوزارة قد أنهت منذ وقت مبكر مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي، كما يواصل فريق التطوير الإستراتيجي فى الوزارة جهوده المستمرة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية، وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.