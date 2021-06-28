شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية للأمانة .

واطلع على عرض مفصل عن البوابة الجغرافية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة، والتي تتضمن 15 خدمة إلكترونية متمثلة في المستكشف الجغرافي، وتطبيق مدينتي للأجهزة الذكية، وتحديث خارطة الأساس، وفرز الأراضي والدوبلكسات، والكروكي المساحي، وتحديث الصكوك، واعتماد المخططات، وطلب بيانات مكانية، والاستعلام عن النطاق العمراني، وطلب لوحات رقمية، واعتماد المكاتب الهندسية، وترخيص المشروعات الخدمية، وشراء الزوائد التنظيمية.

وأوضح أن الإصدار الإلكتروني للبوابة يأتي استكمالاً لمسيرة الأمانة نحو التحول الرقمي في العمل البلدي، ومواكبة مبادرات رؤية المملكة 2030 في تحقيق مفهوم المدن الذكية والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا التي ستسهم في تحسين الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.