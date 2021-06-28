شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة ورصد 102 مخالفة للاحترازات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1694 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 102 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 16 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

كما نفذت الأمانة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشرقية، حملة مشتركة على محال العطارة في أسواق محافظة الخبر؛ للتأكد من مدى التزامها باللائحة المحدثة للاشتراطات الصحية، نتج عنها إتلاف 50 كيلو من الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة.