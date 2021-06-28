شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 161 جراحة لمكافحة العمى في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي تستمر حتى الـتاسع والعشرين من شهر يونيو 2021م.

وقام الفريق الطبي التطوعي خلال اليومين الماضيين بالكشف على 1,115 فرداً، وإجراء 161 عملية جراحية، إضافة إلى صرف 805 من الأدوية وتوزيع 390 نظارة طبية استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز في معالجة المصابين بأمراض العيون في الدول المحتاجة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.