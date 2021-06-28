شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / شاهد بالصور .. إلزام مالك مبنى تجاري مخالف بإزالته بـ «خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت بلدية وسط الدمام مواطن بإزالة مبنى تجاري في المنطقة الصناعية (خضرية الدمام) إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله الشمري أن البلدية رصدت أحد المباني المخالفة في خضرية الدمام، مبيِّنًا أنه جرى اغلاق المبنى وإيقاف كافة الأعمال فيه وإشعار المالك وإلزامه بإزالة المبنى وفقا للأنظمة والتعليمات.

وأكد الشمري بأن البلدية تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والورش في خضرية الدمام، للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة العامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

داعيًا الجميع بضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدا في سياق تصريحه استمرار البلدية في جولاتها الرقابية ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة