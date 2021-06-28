شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية ، د.عبدالعزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

واستعرض الدكتور السويلم على سماحة المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء التوجهات التي ستعمل عليها الملكية الفكرية في الفترة القادمة وأعمال الهيئة السعودية للملكية الفكرية وماتقوم به من أعمال.

كما استمع د. السويلم إلى توجيهات سماحة المفتي وأعضاء اللجنة في الجوانب الشرعية بشأن احترام الملكية الفكرية .