شكرا لقرائتكم خبر عن 50 عاماً حولت الحرفي «طاهر» من مجلد كتب إلى مؤلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سوق الحرفين في الأحساء يتواجد "العم طاهر العامر" الذي يعمل في صناعة المنافيخ و تجليد الكتب وصناعة الدلال ، منذ 50 عامًا.

وبدء “العم طاهر” في مجال الحرف اليدوية منذ أن كان في عمر 10 سنوات، ولا زال للابداع بقيه من خلال تواجده اليوم في دكانه المتواضع.

ما يميز العم طاهر الذي يحمل شهادة الكفاءة أنه محب للقراءة و الثقافة، جاء ذلك من خلال عمله في مجال تجليد الكتب ليضع في إحدى زوايا دكانه ركن خاص يحمل مجموعه من الكتب التي تتحدث عن الأحساء من ضمنها كتابين يحملان اسمه.