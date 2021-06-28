شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط لإصدار التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة منطقة الرياض في استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى.

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تهدف التسهيل على السكان وتقليل الازدحام في مواقع ذبح الأضاحي وتوفير خيارات متعددة أمامهم في موسم العيد، لافتة أن آخر موعد لاستخراج التصاريح الإلكترونية يوم الثلاثين من شهر ذي القعدة الجاري.

يشار إلى أن أمانة منطقة الرياض تتفذ جولات ميدانية لمنع ورصد المسالخ العشوائية التي تنشط في موسم الأضاحي.

ونوهت أن السماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى يأتي ضمن التسهيلات التي يتضمنها البرنامج الموسمي للأضاحي حيث يتم منح التصريح للمطابخ الملتزمة بالشروط ومنها وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، مع استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وضرورة وجود طبيب بيطري يقوم بالكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، ثم حصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول وكذلك توفير بيان بأسماء العاملين وأرقام الهوية على المطبوعات الرسمية للمنشأة.

وأضافت أن من ضمن الاشتراطات لإصدار التصريح أن يكون الموقع المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض ومستوفياً للاشتراطات الصحية مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، وأن تكون الأكياس والكراتين المستخدمة جيدة وصحية، والالتزام بوضع لوحة بقائمة أسعار الذبح، والاهتمام بتنظيم عملية الترقيم بشكل يؤدي إلى انتظام عملية التسلم والتسليم، إضافة إلى وجوب تقيّد العاملين بالزي الموحد، ومنح الزبائن سند قبض "فاتورة"، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة.

مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية والبروتوكلات الصحية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد 19 .