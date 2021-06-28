مكة والشرقية تسجلان 647 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1438

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1290) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (465,546) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11204) حالات من بينها (1438) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (484539) حالة، توفي منهم (7789) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1318) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 345، المنطقة الشرقية 302، منطقة الرياض 247، منطقة عسير 161، منطقة جازان 93، منطقة المدينة المنورة 66، منطقة نجران 22، منطقة القصيم 21.

كما سجلت كل من منطقتي الباحة وتبوك 20 حالة في كل منهما فيما سجلت منطقة حائل 13، منطقة الحدود الشمالية 7، منطقة الجوف 5 حالات.

يذكر أن صحة الرياض كانت قد بدأت اليوم في إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.



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