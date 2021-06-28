السعودية | 78 شركة إعاشة تحضر 1.2 مليون وجبة للحجاج

شكرا لقرائتكم 78 شركة إعاشة تحضر 1.2 مليون وجبة للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتنافس 78 شركة ومؤسسة إعاشة خلال موسم حج هذا العام، لتقديم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، وفقاً لما أكده عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة "محمد السميح" خلال حديثه لـ"العربية.نت".

وقال: "ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً، خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، وتقدر عدد الوجبات خلال موسم الحج بنحو مليون و200 وجبة، التي ستكون مسبقة التحضير وآمنة، كما يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة.

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وأضاف: "يتم توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته أو خيمته، دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام، فهناك جهود كبيرة تبذلها كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسط تطبيق البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، بهدف ينعم حجاج بيت الله الحرام، بحج آمن صحي، يمكنهم منأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.