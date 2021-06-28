، نائب أمير جازان يدشن مركز الطب الاتصالي بالمنطقة ،

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أجرى نائب أمير جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اتصالاً مع أحد المستشفيات المرتبطة بنظام الطب الاتصالي، مستمعًا لشرح عن الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى عن طريق النظام، ومطلعًا على الخدمات الصحية المتميزة التي تشهدها المنطقة.
وتؤكد الخدمات الصحية بالمنطقة حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بدعم منظومة القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية بمنطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال تدشينه مركز الطب الاتصالي لصحة جازان، بمقر المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بالمنطقة.
واستمع نائب أمير جازان، لشرح من مدير صحة جازان عبدالرحمن الحربي، عن عمل المركز وما يتضمنه من خدمات متعددة عبر شبكة الرعاية الافتراضية التي تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى عبر المستشفيات بالمنطقة كافة.
واطلع نائب أمير جازان على عرض يُبيّن مراحل تنفيذ خدمة الطب الاتصالي والمرتبطة بشكل مباشر مع المستشفيات كافة، إضافة إلى ربطها بوحدتين فرعيتين بمستشفى الملك فهد المركزي لمتابعة الحالات الإسعافية الحرجة من تخصصات العناية المركزة والسكتات الدماغية والتخصصات الدقيقة، والوحدة الفرعية الثانية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمتابعة حالات القلب الطارئة، وربطها مباشرة مع وحدة القسطرة القلبية وفريق رعاية القلب المتخصص، ومتابعة المستشفيات والوحدات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة بمقر المركز الرئيس للطب الاتصالي.
نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 03:54 PM
قال إنها تقنية ترفع جودة الخدمات الصحيةنائب أمير جازان يدشن مركز الطب الاتصالي بالمنطقة
أجرى نائب أمير جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اتصالاً مع أحد المستشفيات المرتبطة بنظام الطب الاتصالي، مستمعًا لشرح عن الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى عن طريق النظام، ومطلعًا على الخدمات الصحية المتميزة التي تشهدها المنطقة.
وتؤكد الخدمات الصحية بالمنطقة حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بدعم منظومة القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية بمنطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال تدشينه مركز الطب الاتصالي لصحة جازان، بمقر المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بالمنطقة.
واستمع نائب أمير جازان، لشرح من مدير صحة جازان عبدالرحمن الحربي، عن عمل المركز وما يتضمنه من خدمات متعددة عبر شبكة الرعاية الافتراضية التي تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى عبر المستشفيات بالمنطقة كافة.
واطلع نائب أمير جازان على عرض يُبيّن مراحل تنفيذ خدمة الطب الاتصالي والمرتبطة بشكل مباشر مع المستشفيات كافة، إضافة إلى ربطها بوحدتين فرعيتين بمستشفى الملك فهد المركزي لمتابعة الحالات الإسعافية الحرجة من تخصصات العناية المركزة والسكتات الدماغية والتخصصات الدقيقة، والوحدة الفرعية الثانية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمتابعة حالات القلب الطارئة، وربطها مباشرة مع وحدة القسطرة القلبية وفريق رعاية القلب المتخصص، ومتابعة المستشفيات والوحدات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة بمقر المركز الرئيس للطب الاتصالي.
، نائب أمير جازان يدشن مركز الطب الاتصالي بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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