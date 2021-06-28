، "الصحة":عدوى فيروس كورونا  تزداد في التجمعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصحت بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة

أكدت الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1318) حالة مؤكدة وتعافي (1290) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11204)، منها (1438) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (484539) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (465546) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7789) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).