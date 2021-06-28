، "الزكاة" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تمديدها لمدة 6 أشهر حتى الـ 30 من يونيو الجاري

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية قبل نهاية شهر يونيو الجاري، حيث تعد المبادرة إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي تم تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو الجاري.

وتشمل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن تمديد المبادرة جاء على مراحل ثلاث، الأولى انتهت بنهاية شهر مارس، والثانية كانت حتى نهاية شهر مايو الماضي، فيما جاءت المرحلة الثالثة ابتداءً من شهر يونيو الجاري وحتى نهايته، التي يُعفى فيها المكلف من الغرامات بنسبة 50%.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

وذكرت أنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).هيئة الزكاة والضريبة والجمارك