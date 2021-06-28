، الطائف تعد زوارها بتجربة عنوانها "الاستمتاع والمغامرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - المدينة الساحرة استطاعت تحويل كل مواسمها إلى ربيع دائم

تشهد مدينة الطائف أجواء ساحرة وشذى عطرياً يتسلق قمم الجبال، يفوح في الصحو والهطول، حيث تستطيع المدينة الخلابة أن تحوّل كل مواسمها إلى ربيع دائم، من خلال تجديد مفهوم الطبيعة الأخاذة التي تخطف النظر وتأسر القلب وتطلق العنان أمام التأمل والانبهار.

وتعرف الطائف بأنها الشاهقة بمرتفعاتها، الكثيفة بأشجارها، المنتعشة بنسماتها الباردة، وفي كل موطئ قدم منها تشعر أنك تتنزه بين قصيدة وأغنية، بين غيم وقوس مطر، وأنك تضبط ساعتك على توقيت الرحابة والجمال.

وعندما تكون في الطائف فأنت في مطل شاسع وساحر، يصل إليك عبق الورد الطائفي وأنت تصعد سلسلة الجبال الممتدة، تكتشف داخلك روح الحماسة والمغامرة، ويكبر فيك معنى التحدي والوصول، تشاهد المدينة بأكملها وتتلمس ملامحها التي تحكي عن تاريخها العريق كعروس للمصائف.

وعلى الدوام، تنطلق لخوض تجربة جديدة وتحدٍ مختلف، ستقطع المسافات وتحلق بين ضبابية الغيوم في جولة مع عربات التلفريك، وستأخذك الطرق الملتفة بانسيابية في مسارات تبعث الحيوية والحماس.

في الطائف.. الطبيعة تدهشك، ومثلما تقطف لك في كل وقت تعيشه فيها لحظات سعيدة، فإنها تقطف لك من بساتينها الواقعة في أطراف المدينة الورد والفاكهة الجبلية، وتثمر في ذاكرتك أوقاتًا نضرة ومبهجة.

وتكتسب المغامرة في الطائف مفهومًا يدور حول الاكتشاف والتجربة والخروج عن المألوف تأهبًا للحصول على لحظات ساحرة، تبقى في الذاكرة مثل ورود لا تذبل.

وفي ظلّ هذه الأجواء الجذابة؛ أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية" عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها الطائف، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.