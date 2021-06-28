بعد تبادل النيران.. وفاة قاتل أمه وطاعن رجل الأمن في الكويت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مصادر صحفية كويتية وفاة شاب سوري بعد تبادل إطلاق النيران مع فرق الشرطة في الكويت، بعدما قتل أمه ولاذ بالفرار، ثم طعن أحد رجال المرور بعدما حاول استيقافه بسبب مخالفة السير.

تفاصيل مقتل امرأة وطعن شرطي في الكويت

وبحسب صحيفة القبس الكويتية قال مصدر أمني إن المتهم، قتل أمه في منطقة القصور، ثم طعن أحد رجال شرطة المرور في منطقة المهبولة.

مضيفًا أن القاتل توفي قبل قليل في مستشفى العدان، جراء إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر الطلقات النارية التي أصابته أثناء تبادل النيران مع رجال القوات الخاصة، لحظة القبض عليه.

إطلاق النار على القاتل

وقال الصحفي الأمني الكويتي أبو طلال الحمراني عبر تويتر إنه تم العثور على القاتل في منطقة الوفرة وتم إطلاق النار عليه بعد مقاومة رجال الأمن وهو من مواليد 1992 وقام بقتل والدته إثر خلاف حاد لرفضها طلبه للمال ثم توجه لمنطقة المهبولة وعندما استوقفه العسكري لمخالفته لقواعد المرور قام بالهجوم عليه بسكين كان يحملها معه وسدد له عدة طعنات قاتلة.

وتابع الحمراني: إن رجال الإسعاف حضروا لموقع إطلاق النار على القاتل، وتبين أنه لايزال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي هناك متأثرًا بإصابته وفق ما نقلت القبس عن المصدر الأمني.

وأظهر مقطع فيديو متداول رجال القوات الخاصة في الكويت وهم يطاردون القاتل بعدما تحصن في إحدى المزارع، وفي مقطع آخر ظهر القاتل وهو مُلقى على الأرض وتسيل منه الدماء بينما كان لا يزال على قيد الحياة.

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