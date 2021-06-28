صحة الرياض تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت “صحة الرياض”، في استقبال الراغبين في الحصول على لقاح فايزر للفئات العمرية من 12 وحتى 18، وذلك فور اطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

لقاح فايزر للفئات العمرية

وتم البدء في إعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

التوسع في تقديم اللقاحات

وأبانت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للجهود المبذولة في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70٪؜ من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت مؤخرًا بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة مضيفةً أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا والحصول على اللقاح بدون موعد للفئات المستثناة سابقًا بحسب تعاميم وزارة الصحة.

وأكدت “صحة الرياض” أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



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