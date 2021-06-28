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شكرا لقرائتكم الكلية التقنية للبنات بالخرج تبدأ تلقي طلبات القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكلية التقنية للبنات بالخرج تبدأ تلقي طلبات القبول
في برنامج الدبلوم عبر بوابة قبولي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالخرج اليوم، عن بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ ، وذلك عبر بوابة قبولي ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ .
برامج الكلية التقنية للبنات
وأوضحت عميدة الكلية عهود العتيبي ، أنه تم تدشين تخصصين جديدين لدرجة الدبلوم ضمن البرامج التدريبية للعام القادم وهما تخصص التأمين وتخصص تجارة إلكترونية ، حيث تعد من التخصصات المهمة التي تلبي حاجة سوق العمل ، بالإضافة إلى التخصصات القائمة بالكلية وهي تخصص الإدارة المكتبية ، والتصنيع الغذائي ، والعناية بالشعر ، والعناية بالبشرة ، وتصميم الأزياء ، وتخصص خياطة وانتاج الملابس .
الشروط والتخصصات المتاحة
ودعت المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية ، وتحري الدقة في إدخال البيانات ، لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمات بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.
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