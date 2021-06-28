الكلية التقنية للبنات بالخرج تبدأ تلقي طلبات القبول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالخرج اليوم، عن بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ ، وذلك عبر بوابة قبولي ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 27 / 11 / 1442هـ .

برامج الكلية التقنية للبنات

وأوضحت عميدة الكلية عهود العتيبي ، أنه تم تدشين تخصصين جديدين لدرجة الدبلوم ضمن البرامج التدريبية للعام القادم وهما تخصص التأمين وتخصص تجارة إلكترونية ، حيث تعد من التخصصات المهمة التي تلبي حاجة سوق العمل ، بالإضافة إلى التخصصات القائمة بالكلية وهي تخصص الإدارة المكتبية ، والتصنيع الغذائي ، والعناية بالشعر ، والعناية بالبشرة ، وتصميم الأزياء ، وتخصص خياطة وانتاج الملابس .

الشروط والتخصصات المتاحة

ودعت المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية ، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية ، وتحري الدقة في إدخال البيانات ، لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمات بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.

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