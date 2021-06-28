بدء عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب المؤسسات في شركة تنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة التنمية الغذائية “تنمية” نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

بناء سجل الأوامر

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فقد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 59 -67 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد (“النطاق السعري”).

وتتمثل عملية الطرح بطرح 6,000,000 سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل جميع المساهمين الحاليين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 100,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 999,999 سهمًا عاديًا.

ضوابط اكتتاب المؤسسات في شركة تنمية

وبحسب بيان الشركة تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء السجل وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء السجل.

وأفاد البيان أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء السجل ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 600,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، مشيرًا إلى أن فترة عملية بناء السجل لشريحة المؤسسات تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 27/06/2021م وتنتهي يوم الخميس 01/07/2021م.

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