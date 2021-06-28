المسند: بدأ موسم جني الرطب وتوقعات بحالة مطرية بعدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله ‏المسند، أن موسم جني الرطب المبكر بدأ في جنوب المناطق الوسطى، ‏وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف ‏نوفمبر المقبل.‏

من جهة أخرى، توقع المسند أن تشهد بعض أجواء المملكة اليوم (الإثنين) حالة ‏مطرية تنشط فوق مرتفعات السروات، وتشمل أجزاء من ‏مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف بمكة.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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