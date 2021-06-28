السعودية | السعودية.. سفينة فوق قمة جبال فيفاء وهذه قصتها

شكرا لقرائتكم السعودية.. سفينة فوق قمة جبال فيفاء وهذه قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رست سفينة بأعالي جبال محافظة فيفاء في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، لتصبح نزلاً ريفياً يقصده السياح، بعد ابتكار الفكرة من أحد المواطنين السعوديين، الذي حول منزلاً قديماً إلى نزل ريفي، بإضافة عدد من المباني، ليصبح شكله الخارجي كسفينة ترسو بأحد قمم جبال فيفاء.

المواطن ناجي الفيفي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: إن فكرة السفينة جاءت من الطبيعة المحيطة بي، وحاولت أن يكون النزل الريفي على شكل سفينة، لتكون لافتة وغريبة عن المعتاد على هيئة سفينة، ولكنها ترتفع عن سطح البحر ما يقارب 1100 متر.

أحد مداخل النزل الريفي

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بيئة ريفية

وأضاف: "إن الزائر للمحافظة والنزل الريفي يعيش في بيئة ريفية بمعنى الكلمة، ففي عام 2021 وفي الوقت ذاته يعيش في بيئة ما قبل 100 عام بمنزل قديم من نفس بيئة جبال محافظة فيفاء".

وأشار الفيفي إلى أن "النزل الريفي يتكون من حدائق زرعت من أشجار البن والموز والقشطة، وكذلك الأشجار الطبيعية التي تزرع في المحافظة من تلقاء نفسها، وتكونت على هيئة غابات متفرقة، وهو ما جعلها مناسبة لهواة التمشي والتنزه داخلها، والتعرف على أنواع الأشجار والنباتات في المحافظة، والتي يزيد عددها عن 750 شجرة ونبتة.

جسور زجاجية

وأبان خلال حديثه أن من ضمن تصميم السفينة جسر زجاجي وجاري العمل على 5 جسور زجاجية أخرى، منها 3 معلقة وسوف تكون على ارتفاعات شاهقة مثل تلك الجسور في بعض الدول الآسيوية، مما تساهم في استمتاع الزائر بالأجواء الطبيعية والبيئة المحيطة بالنزل، من مناظر طبيعية ومشاهدة الطيور وحديقة الفراشات التي يجري العمل عليها حالياً، لتكون هذه الجسور المعلقة وسيلة لتنقل الزائر من موقع لآخر للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية والاستمتاع بها.