محمد بن مسعود - الدمام - هل بحثت يوماً عن تلك الإنسانة التي تعرف مواصفاتها وأردتها أن تكون بجانبك لتواجه الأيام التالية من عمرك، وشعرت بعد رحيلها أنك في أشد الحاجة إليها... هل رددت مع فيروز (أنا عندي حنين.. ما بعرف لمين)، هل شعرت بهذا الانكسار الوحشي بعد رحيل أمك "زهر" هل شاهدت الفل يوماً والرخام ينتشيان في عناق طويل ببقايا طعام حديثها.
بعد دفنها أحسست أنك لا تستطيع التحدث عنها، أحسست أن من تعيش معهم غرباء لا تعرف عنهم أي شيء سوى أنهم على الورق أهلك، نعم كانت أمي"زهر" كل أهلي.... هي حصالة نقودي حتى عندما كبرت وأصبحت لي حسابات بنكية حتى العمل أناقشها فيه وتستمر في الحديث والمناقشة الهادئة والمائية وتردد الحمد لله.. فيا عزيزي القارئ قل شيئاً جميلاً لوالدتك كل يوم. اجعلها تتدثر بشال حنانك.. تحسسها كل مساء كقطرة ندية على الجبين، فالصمت هو المقبرة وهو المنفى النفسي والحقيقي للتواصل بين الأبناء والأمهات، فهل فعلت حتى لا تدفنها بيدك يوماً في الأرض الجافة وتعود لغربتك في منفى ليس حدود ابن "زهر".
، رحيل الزهر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل الزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.