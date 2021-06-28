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نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية؛ استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غانا المعيّن لدى المملكة محمد تيجاني حبيبو.
وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 03:05 PM
نيابة عن وزير الخارجية.. وتمنى له التوفيق في مهامهوكيل الخارجية للمراسم يستقبل سفير غانا لدى المملكة
نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية؛ استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غانا المعيّن لدى المملكة محمد تيجاني حبيبو.
وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
، وكيل الخارجية للمراسم يستقبل سفير غانا لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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