- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، أمس، أنها بدأت حقن متطوعين بلقاح جديد طوّرته الجامعة بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" ضد المتحور "بيتا" من فيروس "كوفيد-19"، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وذكرت الجامعة، في بيان، أن نحو 2250 شخصًا يشاركون في مرحلة التجارب السريرية لاختبار فاعلية المصل الجديد، وأن المشاركين متطوعون من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا، ضمن المرحلتين الثانية والثالثة للاختبارات على البشر.
وأوضحت أن اللقاح المرشح يعتمد على تقنية "الفيروس الغدي" المستخدمة حاليًا ضد فيروس "كورونا" في سائر أنحاء العالم.
وقال البروفسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات: اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة من الفيروس، يُعد أمرًا مهمًّا لكي نكون بقدر الإمكان مستعدين جيدًا هذه المرة لمواجهة أي موجات جديدة تُحدثها السلالات المتحورة من "كوفيد-19".
ووفق "الألمانية"، توقعت الجامعة صدور البيانات المؤقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق من العام الحالي، وسيتم تقديمها إلى الهيئات الصحية الناظمة لتقييمها في عملية سريعة.
وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت في مايو الماضي تجارب سريرية، وُصفت بأنها الأولى في العالم، على الاستجابة المناعية، بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح "كوفيد-19" في إطار حملة "جرعة داعمة" في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات بالمتحور "دلتا" الذي ظهر في الهند وانتشر في عدد من الدول.
"أسترازينيكا" تختبر لقاحًا ضد المتحور "بيتا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، أمس، أنها بدأت حقن متطوعين بلقاح جديد طوّرته الجامعة بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" ضد المتحور "بيتا" من فيروس "كوفيد-19"، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وذكرت الجامعة، في بيان، أن نحو 2250 شخصًا يشاركون في مرحلة التجارب السريرية لاختبار فاعلية المصل الجديد، وأن المشاركين متطوعون من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا، ضمن المرحلتين الثانية والثالثة للاختبارات على البشر.
وأوضحت أن اللقاح المرشح يعتمد على تقنية "الفيروس الغدي" المستخدمة حاليًا ضد فيروس "كورونا" في سائر أنحاء العالم.
وقال البروفسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات: اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة من الفيروس، يُعد أمرًا مهمًّا لكي نكون بقدر الإمكان مستعدين جيدًا هذه المرة لمواجهة أي موجات جديدة تُحدثها السلالات المتحورة من "كوفيد-19".
ووفق "الألمانية"، توقعت الجامعة صدور البيانات المؤقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق من العام الحالي، وسيتم تقديمها إلى الهيئات الصحية الناظمة لتقييمها في عملية سريعة.
وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت في مايو الماضي تجارب سريرية، وُصفت بأنها الأولى في العالم، على الاستجابة المناعية، بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح "كوفيد-19" في إطار حملة "جرعة داعمة" في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات بالمتحور "دلتا" الذي ظهر في الهند وانتشر في عدد من الدول.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:35 PM
على متطوعين من عدة دول بينها البرازيل وبولندا
أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، أمس، أنها بدأت حقن متطوعين بلقاح جديد طوّرته الجامعة بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" ضد المتحور "بيتا" من فيروس "كوفيد-19"، الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وذكرت الجامعة، في بيان، أن نحو 2250 شخصًا يشاركون في مرحلة التجارب السريرية لاختبار فاعلية المصل الجديد، وأن المشاركين متطوعون من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا، ضمن المرحلتين الثانية والثالثة للاختبارات على البشر.
وأوضحت أن اللقاح المرشح يعتمد على تقنية "الفيروس الغدي" المستخدمة حاليًا ضد فيروس "كورونا" في سائر أنحاء العالم.
وقال البروفسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات: اختبار الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية ضد النسخ المتحورة من الفيروس، يُعد أمرًا مهمًّا لكي نكون بقدر الإمكان مستعدين جيدًا هذه المرة لمواجهة أي موجات جديدة تُحدثها السلالات المتحورة من "كوفيد-19".
ووفق "الألمانية"، توقعت الجامعة صدور البيانات المؤقتة لهذه التجارب السريرية في وقت لاحق من العام الحالي، وسيتم تقديمها إلى الهيئات الصحية الناظمة لتقييمها في عملية سريعة.
وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت في مايو الماضي تجارب سريرية، وُصفت بأنها الأولى في العالم، على الاستجابة المناعية، بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح "كوفيد-19" في إطار حملة "جرعة داعمة" في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعًا حادًّا في عدد الإصابات بالمتحور "دلتا" الذي ظهر في الهند وانتشر في عدد من الدول.
، "أسترازينيكا" تختبر لقاحًا ضد المتحور "بيتا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "أسترازينيكا" تختبر لقاحًا ضد المتحور "بيتا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.