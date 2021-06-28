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افتتح الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، اليوم، مقر سفارة بلاده في مدينة الرياض، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
كما حضر المناسبة سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 02:42 PM
بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسيرئيس جامبيا يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض
افتتح الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، اليوم، مقر سفارة بلاده في مدينة الرياض، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
كما حضر المناسبة سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، رئيس جامبيا يفتتح مقر سفارة بلاده في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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