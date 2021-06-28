شكرا لمتابعة خبر عن السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

‏أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، عن السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام المواطنين والمقيمين.

وعملت الأمانة على تهيئة المسالخ ونقاط الذبح القائمة، ورفع مستوى كفاءتها وطاقتها التشغيلية، والسماح بالذبح خلال أيام (10 - 11 - 12 - 13) من شهر ذي الحجة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما تواصل جولاتها الرقابية للتحقق من حسن الأداء وتطبيق الاشتراطات الصحية مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين.