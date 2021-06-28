شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحكي تجربته في ترميم المجالس الأثرية ب‎حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تحدث الحرفي عبد الله الخزام أحد أبناء حائل المسجلين في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، عن تجربته في ترميم المجالس الأثرية في حائل.

وقال الخزام أنه أحد المهتمين بالتراث العمراني في منطقة حائل، مشيرا إلى أن يقوم بترميم المجالس التاريخية ذات النقوش الرائعة.

وأضاف أنه كلف من وزارة الثقافة بترميم هذه المجالس التراثية بالمحافظة حسب رؤية ٢٠٣٠، مبينا أنه يقوم برصد كل مظاهر التلف ويقوم بترميم الحوائط والنقوش.

وللخزام عدة مشاركات مع فرع السياحة والتراث الوطني في المعارض والملتقيات والمهرجانات المحلية والدولية من ضمنها عمل على تصميم مجسماً لوسط مدينة حائل التاريخي نفذ خلاله جميع عناصر المدينة القديمة بحائل تضمن مسجد وقصر برزان والساحة التجارية وباب الصفقات وغطاط وسوق المسحب.