شكرا لمتابعة خبر عن سفير اليابان بالمملكة: ازداد وزني منذ قدومي إلى الرياض بسبب كرم الضيافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف سفير اليابان بالمملكة فوميو إيواي، اليوم الاثنين، أنه بدأ ممارسة رياضة المشي بعد زيادة وزنه بشكل ملحوظ منذ قدومه إلى المملكة.

وقال السفير الياباني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "‏بدأت رياضة المشي صباحًا اعتبارًا من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن" .

وأضاف فوميو إيواي: "لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير وهذا بفضل كرم الضيافة من قبل أصدقائي السعوديين والذين أشكرهم دائمًا على ذلك".