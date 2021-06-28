شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الحج»: الاستعدادات تتم وفق جدول زمني يضمن سلامة وخدمة الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، الاستعدادات لموسم حج هذا العام تتم وفق جدول زمني يضمن سلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وبعث متحدث وزارة الحج، رسالة طمأنة إلى حجاج بيت الله الحرام، قائلًا: "نحن موجودون لخدمتكم ونتشوق لرؤيتكم وندعوكم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للظفر بموسم حج ناجح هدفه الأساسي هو الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام".

وأوضح المهندس هشام السعيد، أن المرحلة الأولى من التسجيل انتهت واستقبلت الوزارة 858 ألف طلب حج، لافتًا إلى أن الآن الرسائل تبعث للمقبولين بأداء مناسب حج هذا العام، والرسائل تأتي تباعًا خلال هذه الأيام، مضيفًا أن:" أي حاج أو أي ضيف تصله هذه الرسالة بيدخل على البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة ويختار الباقة حسب المقاعد المتاحة وحزم الخدمات المتوفرة".