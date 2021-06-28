شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح الحالات التي لا تستدعي إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، حالات لا تستدعي إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لإجراءات الأحوال المدنية.

وذكرت الأحوال المدنية، أن هذه الحالات والإجراءات تشمل تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى أن هذا الإجراء يقتصر على من كان لديه أو لديها صورة وبصمة في السجل المدني.