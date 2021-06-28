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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع نشاط الحالة المطرية فوق مرتفعات السروات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الاثنين، الحالة المطرية الجنوبية الغربية فوق مرتفعات السروات.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك يشمل أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ومنها الطائف.
وعلى جانب آخر، كشف "المسند" عن "بداية جني الرطب المبكر في جنوب الوسطى، وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف نوفمبر"، لافتًا إلى أنه يبدأ وقت النهار بالتناقص.