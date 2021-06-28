شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع نشاط الحالة المطرية فوق مرتفعات السروات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط اليوم الاثنين، ‏الحالة المطرية الجنوبية الغربية فوق مرتفعات السروات.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك يشمل أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ومنها الطائف.

‏وعلى جانب آخر، كشف "المسند" عن "بداية جني الرطب المبكر في جنوب الوسطى، وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف نوفمبر"، لافتًا إلى أنه يبدأ وقت النهار بالتناقص.