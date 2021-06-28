شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الطائف تنظم الملتقى الأول لخريجيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدرية المالكي (صدى):

برعاية سعادة رئيس جامعة الطائف، نظمت عمادةُ شؤونِ الطُّلاب الملتقى الأوَّل لخريجي الجامعة لعام 1441-1442هـ تحت شعار "بتخرجكم نفخر.. وعطاؤنا بكم يستمر" والذي انطلقت فعالياته يوم أمس الأحد ويستمر لمدة خمس أيام بواقع أربع ساعات يوميًا.

تضمن الملتقى العديد من ورش العمل التدريبية، والجلسات الحوارية، التي تهدف إلى تعريف وتهيئة الطلبة الخريجين بمستجدات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم المعرفية والمهنية.

وقد أقيمت ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "كيف تكتب سيرتك الذاتية بمهنية" قدمتها د. عبير الفران أستاذ الموارد البشرية المساعد، تناولت فيها المحاور الأساسية لكتابة السيرة الذاتية بمهنية من خلال التطبيقات العملية، كما قدم عبدالله الغامدي استشاري توظيف أمسية مسائية للتعريف ببرامج صندوق الموارد البشرية "هدف" لما بعد التخرج.