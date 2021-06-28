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الكويت تدين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في جنوب المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة العربية من قبل ميليشيا الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية الممنهجة تؤكد تحدي ميليشيا الحوثي للقانون الدولي والإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي وسعيها لرفض وتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والرادع لوقف هذه الأعمال الإجرامية الهادفة للنيل من أمن المملكة والمزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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