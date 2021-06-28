الصحة تنصح الحجاج بأخذ لقاحي الإنفلونزا والحمى الشوكية قبل المناسك

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أن لقاحات حجاج الداخل تشمل الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية، وينصح بأخذها قبل 10 أيام من بدء الحج لتمنح الجسم مدة كافية لتكوين المناعة.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، إن لقاحات حجاج الداخل عبارة عن «الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية» وينصح بأخذ تطعيمات الحج بمدة لاتقل عن 10 أيام قبل بداية الحج لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة.

وأضافت أنه رغم الانخفاض الكبير في إصابات الإنفلونزا إلا أن الحالات المتفرقة تحدث من وقت إلى آخر، وفي الحشود البشرية مثل الحج تزيد احتمالية الانتشار، وفي موسم هذا الحج توفير الحماية القصوي ضد الإنفلونزا مهم لتداخل أعراضها مع كورونا.

كانت وزارة الحج والعمرة أكدت أمس الأحد، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

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