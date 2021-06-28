الصحة للحجاج: لا تعارض بين لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، عدم تعارض لقاح الانفلونزا الموسمية مع لقاح كورونا بالنسبة للحجاج، ولكن يفضل وجود فترة زمنية بينهما من يومين إلى أربعة أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوازرة –عبر تويتر- أنه «لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح فيروس كورونا، إلا أنه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمنى بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل الحرارة وآلام الجسم».

جاء ذلك تفاعلًا مع استفسار من مواطن قال فيه: إنه أخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية، فمتى يستطيع اخذ الجرعة الثانية من لقاح كوورونا (استرا زينيكا)، مع العلم أن لديه تصريحًا بالحج.

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