متحدث الحج: وصول رسائل المقبولين لأداء الفريضة تباعًا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام السعيد، إن الرسائل النصية ستصل تباعًا للمتقدمين المقبولين لأداء فريضة حج 1442 هـ.

أضاف أن أي مواطن أو مقيم تصله الرسالة عليه الدخول على البوابة الإلكترونية واختيار الباقة حسب المقاعد المتاحة وحزم الخدمات المتوافرة.

وتابع السعيد في حديثه لقناة «الإخبارية» أنه تم إغلاق المرحلة الأولى من المسار الإلكتروني للحج، التي تم خلالها استقبال 585 ألف طلب.

وأوضح أن الاستعدادات لموسم حج 1442 تتم وفق جدول زمني يضمن سلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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