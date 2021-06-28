اختتام مناورات «مخالب الصقر 4» بين القوات البرية السعودية والأمريكية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، عن اختتام مناورات تمرين «مخالب الصقر 4» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية.

وانطلقت بتاريخ 9 يونيو الحالي، مناورات التمرين المشترك «مخالب الصقر 4» وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة.

ويهدف التمرين (وفقًا لبيان لوكالة الأنباء السعودية – واس)، إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين.

وكذلك تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

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