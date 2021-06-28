800 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك بنجران

الرياض - محمد عبدالله - قدّم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال بنجران خدماته التشخيصية والعلاجية لأكثر من 800 مستفيد خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م.

وأوضحت صحة نجران، أن عدد المرضى المسجلين في المركز بلغ 249 مريضًا، من بينهم 38 مراجعًا لاضطرابات طيف التوحد، و38 مراجعًا لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، و8 مراجعين لمتلازمة داون، و 53 مريضًا تأخر عقلي ونمائي، و 79 مريضًا تأخر لغوي، و33 مستفيدًا من فئات أخرى.

وأشارت إلى أن العيادات العامة بالمركز قدمت خدماتها لــ 578 مستفيدًا، شملت عيادات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والطب النفسي والنطق والتخاطب و الخدمة الاجتماعية والاختبارات والمقاييس النفسية، إضافة إلى 56 مستفيداً من عيادة الطب النفسي وعيادة التخاطب.

وأبانت صحة نجران، أن المركز يقدم خدماته للفئة العمرية تحت سن 18 عامًا، لافتةً إلى أن أقسام المركز تشمل الطب النفسي، النطق والتخاطب، والخدمة النفسية، والخدمة الاجتماعية، والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وتنمية المهارات وتعديل السلوك والاختبارات والمقاييس النفسية والترفيه والملاحظة.

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