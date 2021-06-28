«هدف» يعدد 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عن بُعد

الرياض - محمد عبدالله - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بُعد والتي تساعد على معرفة مهارات سوق العمل ومتطلباته المستقبلية.

وقال صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن خدمة الإرشاد المهني توفر جلسات تطوير لكل شرائح المستفيدين (طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الباحثين عن عمل، والموظفين).

كما تساعد الخدمة على رفع مستوي المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن ومساراتها واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع مستوي الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني لشرائح المستفيدين.

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