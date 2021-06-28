الأمن البيئي يضبط 5 مخالفين و10 معدات لنقل الرمال بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وذكرت الأمن البيئي –عبر تويتر- أنه تم ضبط خمسة مخالفين وبحوزتهم عشرة معدات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية من قبل الجهات المختصة.

كانت قوات الأمن البيئي أوقفت امس الأحد (64) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة

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