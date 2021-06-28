بنك التنمية الاجتماعية: نصيب الفرد في قرض الأسرة 3000 ريال

الرياض - محمد عبدالله - أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن زيادة نصيب الفرد في قرض الأسرة من 2000 إلى 3000 ريال، مشيرًا إلى طريقة احتساب نصيب الفرد في القرض.

وقال بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على «تويتر» للتدوينات القصيرة إن البنك عدل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة تمكينًا للأسر للاستفادة من برامج التمويل الاجتماعي.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفرادها.

ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره ٢٤ سنة ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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