5 خطوات لتقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي نحو 5 خطوات للتقديم على طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى المستندات المطلوبة.

وأوضحنت اللائحة أن المستفيد يقدم طلب معاش الضمان الاجتماعي إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

المستندات المطلوبة

ويجب تضمين نموذج الطلب بيانات عدة منها: الاسم الرباعي لمقدم الطلب، ورقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد، وعنوانه الوطني ومعلومات التواصل، رقم حسابه البنكي.

وكذلك اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة، وفقا للائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي.

ويرفق بنموذج الطلب: المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، وما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.

وأكدت اللائحة على من يقدم طلب معاش الضمان الاجتماعي عن الأسرة تقديم البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل فرد من أفراد الأسرة.

الخلاف حول العائل

وإذا كان هناك خلاف حول العائل، يُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها، ويُطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص إلى الوزارة بعد زيارة المسكن وتقصي الحالة.

وتُحدد الوزارة العائل بناءً على ما يصل إليها من معلومات وبناءً على قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة، ولأفراد الأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجنة.

ويمكن لأفراد الأسرة اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك نقص أو فقد لأهلية العائل يصعب معه التصرف في المعاش؛ فإذا صدر حكم قضائي نهائي بعدم أهلية العائل بالتصرف بالمعاش، للوزارة تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة(1/هـ) من المادة (الثانية) عائلًا، ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

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