وزارة الصحة: يمكن التبرع بالدم بعد أخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم وبشكل عام بما أنه ليس فيروس حي.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة يمكن التبرع بالدم قبل أو بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعد صحيا لذلك ولايوجد ما يمنع.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الخميس الماضي أن نحو 17 مليون مواطن ومقيم تلقوا تطعيم كورونا عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة»، داعية الجميع إلى أخذ اللقاح: «خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي اضغط هنا.

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