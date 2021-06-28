«أمانة العاصمة المقدسة» تحدّد شروط ذبح الأضاحي بالمطابخ الأهلية

الرياض - محمد عبدالله - قرّرت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ وذلك وفقًا لشروط عدة أبرزها أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول وتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح إلى جانب استيفاء جميع الاشتراطات الصحية.

ووجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم الإثنين، بتهيئة المسالخ ونقاط الذبح القائمة بمكة المكرمة ورفع مستوى كفاءتها وطاقتها التشغيلية، والسماح بالذبح خلال أيام (13،12،11،10) من شهر ذي الحجة.

وشدّد القويحص على ضرورة التزام هذه المطابخ بالاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قبل منحها الترخيص بالذبح، والقيام بجولات رقابية ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الشروط التي أعلنت عنها الأمانة للسماح للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي :-

أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول.

توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح.

استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط واللوائح الخاصة.

توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها وتوفير جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ والتخلص من المخلفات السائلة عبر شبكة التصريف.

الحرص على النظافة الدائمة.

توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.

تجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهون وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًا.

تجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفها في مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منها بطريقة مناسبة.

جمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الآلية التي تحددها.

توفير مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح في المطابخ حال انتهاء فترة السماح.

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