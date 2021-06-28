بدء إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 12 -18 سنة بنجران

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، عن البدء في منح لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية من 12 – 18 سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء على اعتماد منحهم اللقاح.

وذكرت صحة نجران –عبر تويتر- أن مركز لقاحات كورونا بحي الضيافة، بدأ في تقديم الجرعة الأولى للفئة العمرية من (12-18) عامًا بالتاريخ الميلادي، ولديهم موعد عبر تطبيق (صحتي).

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاحد، أن هيئة الغذاء والدواء وافقت على البدء في تطعيم الفئة العمرية من (12-18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا (فايزر) وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).

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