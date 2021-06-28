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البنوك المركزية العالمية تحذر من العملات الرقمية الافتراضية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

البنوك المركزية العالمية تحذر من العملات الرقمية الافتراضية

تلاقي رواجاً واسعاً بمعظم أنحاء العالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

على الرغم من تحذيرات البنوك المركزية المستمرة من التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية والاستثمار فيها؛ إلا أنها تلاقي رواجاً واسعاً بمعظم أنحاء العالم.

التحذير من العملات الرقمية

وكان في مقدمة تلك البنوك التي حذرت من التعامل بالعملات الرقمية، البنك المركزي السعودي والمصري والبنك البريطاني وأيضا لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

هذه التحذيرات قابلها بيع سيارات تيسلا الكهربائية بالبيتكوين، قبل أن تعلق بيعها بها مما أفقدها جزءاً كبيراً من قيمتها.

جائحة والعملات الرقمية

العملات الرقمية شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين بعد ارتفاع الدين العالمي وضخ البنوك المركزية سيولة من خلال طباعة المزيد من العملة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على اقتصادات العالم أجمع.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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