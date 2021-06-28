مداد الخير تطلق سلسلة من البرامج والدورات التدريبية المجانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

من مساهمات مؤسسة وقف مداد الخير لدى المجتمع وإقرارها بأهمية الخدمة المُجتمعية؛ أطلقت برامج تدريبية تؤهل السيدات إلى ممارستهن لمهنة الخياطة بدورة تدريبية تعليمية ضمن نطاق برنامج مُتكامل في فن التفصيل والخياطة للسيدات والتي كانت ضمن برامجها التأهيلية التدريبية بالتعليم.

أهداف المبادرة

واستهدفت تلك المبادرة السيدات من مستفيدات مؤسسة وقف مداد الخير والضمان الاجتماعي وذلك لتنمية المعرفة وتطوير المدارك لديهن، واكتساب المهارات وصقل القدرات لمدة 15 يوماً للمستوى.

وبلغ عدد المستفيدات بتلك الدورة 20 سيدة ممن تفاعلن مع الدورة وحضرن برامجها واستفدن من محاورها، وبادرت مؤسسة وقف مداد الخير ببذل الخير بتفعيل تلك الاستراتيجية بتمكين المستفيدات من ممارسة المهارة كمهنة ومن ضمن رؤية المملكة في تمكين المرأة في ساحة العمل.

واستهدفت المبادرة أهل الضمان الاجتماعي ومستفيدات المؤسسة لأهميتهن في المجتمع والرغبة نحو إشراكهن في ساحة العمل وفتح باب رزق عليهن وتمكينهن بتلك المهارة ومزاولة مهنتها التي تشكل أهميّةً لدى احتياج ساحة العمل بتوفير مصممات من النساء وأنها فرصة لاكتشاف المواهب وتوسيع الخبرات.

دعم المبادرة

وكانت تلك البرنامج بدعمٍ سامٍ من بنك الجزيرة، الذي ساهم في تفعيل هذا البرنامج المُتكامل وبتعاونه حقق البرنامج قبولاً، سائلين المولى أن يبارك بجهود كل من ساهم بدعم المبادرات التطوعية الهادفة وأعان في إنجازها، ومتأملين أن يبرز بنتائجه الباهرة ويحقق بأهدافه نجاحات سامية.



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