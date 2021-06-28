- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تَمَكّن رجال المباحث الجنائية في الكويت من ضبط الوافد السوري المتهم بقتل أمه في منزلها بمنطقة القصور صباح اليوم، ومن ثم قتل شرطي مرور يُدعى عبدالعزيز محمد الرشيدي، من مرتبات إدارة مرور الأحمدي.
وفي التفاصيل تم رصد الجاني من قِبَل دورية أمن عام في الوفرة والاصطدام به، ثم استدعيت القوات الخاصة لإحكام السيطرة عليه داخل المزرعة التي حاول الاختباء فيها.
وقال مصدر أمني بحسب "القبس" الكويتية: إن الجاني الذي جرى ضبطه أبدى مقاومة شديدة، وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات وأبعاد الجريمتين.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 12:55 PM
أبدى مقاومة شديدة وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات الجريمتينقتَل أمه ثم أنهى حياة عسكري مرور.. الجاني في قبضة الأمن الكويتي
تَمَكّن رجال المباحث الجنائية في الكويت من ضبط الوافد السوري المتهم بقتل أمه في منزلها بمنطقة القصور صباح اليوم، ومن ثم قتل شرطي مرور يُدعى عبدالعزيز محمد الرشيدي، من مرتبات إدارة مرور الأحمدي.
وفي التفاصيل تم رصد الجاني من قِبَل دورية أمن عام في الوفرة والاصطدام به، ثم استدعيت القوات الخاصة لإحكام السيطرة عليه داخل المزرعة التي حاول الاختباء فيها.
وقال مصدر أمني بحسب "القبس" الكويتية: إن الجاني الذي جرى ضبطه أبدى مقاومة شديدة، وأحيل إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات وأبعاد الجريمتين.
، قتَل أمه ثم أنهى حياة عسكري مرور.. الجاني في قبضة الأمن الكويتي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قتَل أمه ثم أنهى حياة عسكري مرور.. الجاني في قبضة الأمن الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.