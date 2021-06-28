شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، في البنك المركزي المصري وفي معظم البنوك.



واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

والأربعاء الماضي، وافق الصندوق على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.

وترى مصر أن موافقة صندوق النقد الدولي على منحها الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، يعد دليلا على سيرها في الاتجاه الصحيح.

وتصدرت مصر دول القارة كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بإجمالي 5.9 مليار دولار.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 5.5 مليار دولار، وفي المقابل سجل صافي التدفقات الخارجة 327 مليون دولار خلال العام.

واستقطبت القاهرة أكثر من 50% من الاستثمارات المتدفقة لبلدان شمال أفريقيا في 2020، والتي قدرت بنحو 10.1 مليار دولار.

ورغم النجاح المصري في ريادة الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تقليص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 35.1% على أساس سنوي.

وهذا التراجع يعادل قرابة ضعف الانخفاض البالغ 16% في أفريقيا وأكثر بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 25% في اقتصادات شمال أفريقيا.

ومع ذلك، كان الانخفاض مساويا للمتوسط العالمي، الذي شهد تدهورا في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الجائحة.

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى 15.262 جنيه للشراء و واستقر سع البيع عند 15.71 جنيه، مقابل 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 18.63 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، مقابل 21.74 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، أمس.

ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي إلى 51.87 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، مقابل 51.81 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع، أمس.